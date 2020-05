Im Gespräch bleiben: Siblik-Webchat jetzt noch einfacher erreichbar

Siblik Dienstleistungen wie die telefonische Verkaufsberatung, die technische Hotline und der Support bei komplexen Aufgabenstellungen sind ja bereits allgemein bekannt und werden geschätzt. Jetzt geht der Großhändler einen Schritt weiter und beweist damit auch, dass die Digitalisierung ernst genommen und vorangetrieben wird. Mit dem Siblik Webchat wird nun eine weitere Möglichkeit der Kontaktaufnahme und Beratung für den Kunden geboten.

Über www.siblik.com kann man einfach und unkompliziert Mitarbeiter aus Vertrieb und Technik erreichen. Ein großer Vorteil – über den Chat können Bilder, Dateianhänge und auch Sprachnachrichten ausgetauscht werden. So kann der Mitarbeiter die Fragen zielgerichtet beantworten und „sehen“ was der Kunde sieht. Auch kann man sich natürlich den Gesprächsverlauf zusenden lassen und so die Tipps und Informationen dauerhaft nutzen.

Dessen ungeachtet steht die Mannschaft weiterhin auch telefonisch und persönlich in gewohnt hoher Qualität zur Verfügung.