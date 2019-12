Hilfe, die ankommt: Das EP: Charity Punschevent bringt einen Vierbeiner für die kleine Lena

Der Spendenerlös wurde nun an die Stiftung Kindertraum übergeben. Dieser hat übrigens wesentlich dabei mitgeholfen, einen ganz besonderen Kinderwunsch zu erfüllen: die kleine Lena bekommt einen neuen Freund, mit dem sie ihren Alltag künftig besser bewerkstelligen kann - einen Assistenzhund.

Die fünfjährige Vorarlbergerin erkrankte an einem Tumor auf beiden Sehnerven. Nachdem eine Operation nicht möglich war, musste das Mädchen in den letzten eineinhalb Jahren intensive Chemotherapien durchstehen, um ein weiteres Wachstum zu stoppen. Bei der Behandlung wurden ihre Sehnerven stark beeinträchtigt und sie hat nur noch eine Sehleistung von knapp drei Prozent. Trotz der schwierigen Zeit ist Lena ein fröhlicher Wirbelwind geblieben. Sie möchte die Welt entdecken und hatte einen ganz großen Wunsch: Ein Assistenzhund, der ihr zur Seite steht und in alltäglichen Situationen unterstützend Hilfeleistung gibt, damit sie ihren Alltag möglichst selbstständig meistern kann.

Ein ganz besonderes Dankeschön der ElectronicPartner geht übrigens an die Fa. Schwarz & Niesner Einrichtungsgmbh für eine sehr großzügige Spende.