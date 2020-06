HD Austria startet kabel eins Doku HD und SPORT1+ HD auf eigener Plattform

Österreichs einzige unabhängige SAT-TV-Plattform bietet damit nicht nur mehr sondern geht durch die kontinuierliche Erweiterung seines Angebots und innovativer Funktionen wie Restart und Replay genau auf die Bedürfnisse moderner TV-Konsumenten ein.

Der HD-Sender kabel eins Doku HD ist für Kunden mit HD Austria oder HD Austria Kombi Paket in brillanter Schärfe über die eigene Satelliten-Plattform und in der HD Austria TV-App für Smart-TV, mobile Endgeräte oder dem Webplayer verfügbar. Der Premium-Sender SPORT1+ HD ist für Kunden mit HD Austria Kombi Paket via Internet auf dem HD Austria SAT-Receiver (MZ-101 oder MZ-102) und -Rekorder (MP-201), dem Samsung EVO-S SAT-Receiver und der HD Austria TV-App empfangbar.

Eine manuelle Sendersuche ist für beide Sender nicht notwendig, denn die HD Austria Senderliste aktualisiert sich vollautomatisch und ist immer auf dem neuesten Stand.

„Seit dem Start unserer Plattform in Österreich vor 10 Jahren bauen wir die Programm-Vielfalt und Funktionen von HD Austria kontinuierlich aus, damit unsere Kunden immer das beste Fernseh-Erlebnis für die ganze Familie genießen. Wir freuen uns sehr, ab sofort kabel eins Doku HD und SPORT1+ HD in unserem hochwertigen Programm-Portfolio anbieten zu können. Zuhause am großen Flatscreen und unterwegs in der HD Austria TV-App, die auf bis zu 5 Endgeräten gleichzeitig genutzt werden kann. Unsere Kunden genießen nicht nur das größte HD-Paket des Landes inklusive Ultra HD, sondern können auch ganz einfach Sendungen per Knopfdruck neu starten, pausieren und tausende Filme aus der Online-Videothek abrufen.“, sagt Peter Kail, Managing Director der Eviso Austria GmbH.

kabel eins Doku HD

Der Doku-Sender der ProSiebenSat.1 PULS 4 Gruppe zeigt die ganze Welt der Dokumentationen und Reportagen in gestochen scharfer Auflösung. Zuseher können auf dem HD-Sender rund um die Uhr Naturwunder entdecken, Legendentaten bestaunen, Machtphänomene verstehen. kabel eins Doku

HD präsentiert den aktuellsten Stand des Wissens, zeigt die großen Geschichten der Menschheit und erzählt von kleinen Wundern des Alltags. Nähere Infos unter https://www.kabeleinsdoku.at/

Empfangsdaten von kabel eins Doku HD über Satellit:

Satellit: Astra 19.2° Ost

Transponder ID: 1.017

Frequenz: 11.464 MHz

Polarisation: Horizontal

Symbolrate: 22.000

FEC: 2/3

SPORT1+ HD

Der Premium-Sender SPORT1+ HD ist ein Schwestersender von SPORT1 und versteht sich als Bühne für hochkarätigen nationalen und internationalen Live-Sport. SPORT1+ HD zeigt internationalen Spitzenfußball aus der französischen Ligue 1, der Coupe de France, der belgischen Jupiler League, der Sky Bet Championship, Englands zweithöchster Klasse, der Copa Libertadores sowie Copa Sudamericana und der UEFA Youth League mit den größten Talenten im europäischen Vereinsfußball. Tennis-Fans können die Stars des internationalen Frauen-Tennis in Topspielen ausgewählter WTA-Turniere live erleben. Zudem zeigt SPORT1+ HD ausgewählte Spiele der National Basketball Association (NBA) und der National Hockey League (NHL) und begleitet neben dem ADAC GT Masters auch die komplette Saison der ADAC Formel 4, der Einstiegsserie in den Formel-Nachwuchssport. Als weitere Motorsport-Highlights stehen die NASCAR Cup Series und die FIA WEC auf dem Programm von SPORT1+ HD.

Anmerkung: aktuell pausieren leider coronabedingt bis auf die NASCAR Cup Series alle genannten Ligen, Wettbewerbe und Serien. Nähere Infos und die Sendetermine der nächsten NASCAR-Rennen unter https://tv.sport1.de/programm/wochenprogramm