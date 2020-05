Hans-Peter Delmarco verstorben

Seit 1. Mai 2010 war Delmarco für den Astener Distributor im Außendienst unterwegs und wurde von Kollegen und Kunden gleichermaßen geschätzt.

„Durch seinen unermüdlichen Einsatz war Hans-Peter ein wichtiger und unersetzbarer Teil der Baytronic-Familie. Er war seinen Kollegen, Kunden und Freunden stets ein aufrichtiger, zuverlässiger und humorvoller Wegbegleiter und verstand es wie kaum ein anderer, auch in den schwierigsten Situationen die Ruhe zu bewahren und diese in seiner freundlichen und kompetenten Art und Weise zu meistern. Wir trauern um mehr als nur um einen Kollegen, einen Partner, einen Freund – wir trauern um ein Familienmitglied. Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie und allen Angehörigen“, so Baytronic-Geschäftsführer Franz Lang.

Auch das Elektrojournal-Team möchte sich dem anschließen und seiner Familie, seinen Freunden und allen Arbeitskollegen seine aufrichtige Anteilnahme ausdrücken.