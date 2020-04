Härtefallfonds: Bezieherkreis soll jetzt ausgeweitet werden

„Es wird so sein, dass die Zugänge zum Härtefallfonds wesentlich erweitert werden“, sagte Kogler. Man habe sich nun darauf verständigt, „…dass weder Mehrfachversicherungen als Handicap gelten noch Einkommensgrenze nach oben oder unten. Auch können Unternehmensgründer, die jetzt erst begonnen haben, alle in dieses Programm rein“, so der Vizekanzler.

82.000 Anträge eingegangen

Bis gestern Abend gingen bei der Wirtschaftskammer rund 82.000 Anträge ein. 89 Prozent davon seien auch schon abgeschlossen. Seit Freitag, 17.00 Uhr, sind Anträge auf Hilfen aus dem Fonds möglich – kurzfristig knickte durch den Ansturm auf die Anträge sogar der Server ein.