Generationswechsel nach Rekordumsätzen: Fabio DeLonghi tritt als CEO ab

In einem kurzen Schreiben an seine Geschäftspartner teilt Fabio DeLonghi mit, dass er seit 1. Mai nicht mehr CEO des Familienunternehmens ist, sondern sich nun intensiver um drei sehr wesentliche Bereiche kümmern möchte, die seines Erachtens „den Unterschied in der Zukunft des Unternehmens“ ausmachen werden: Innovationen, Menschen/Mitarbeiter & Firmenkultur sowie Mergers & Acquisitions (Fusionen, Firmenzukäufe bzw. Übernahmen). „Aus diesem Grund habe ich meine Rolle und die Verantwortung als CEO per 1. Mai abgegeben“, so DeLonghi.

In diese schlüpft mit Massimo Garavaglia nun ein international erfahrener Spitzenmanager, der bereits auf Erfahrungen mit multinationalen (Familien-)Unternehmen zurückgreifen kann. „Neben seinen soliden Kompetenzen und seinem Talent teilt er die gleichen Grundwerte unserer Gruppe, wie etwa Teamwork, Leidenschaft und Integrität“, streut DeLonghi seinem Nachfolger Blumen. Die Latte für Garavaglia liegt jedenfalls sehr hoch: 2019 hat die DeLonghi-Gruppe nicht nur einen Rekordumsatz von über zwei Milliarden Euro erzielt, sondern sich auch sehr gut am Markt positioniert.