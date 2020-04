Gefragte Hilfe: Gorenje unterstützt Linzer Kinderintensivstation mit MNS-Masken

„Die Gesundheit unserer Mitarbeiter ist unser höchstes Gut bei Gorenje, wir haben bei uns intern besondere Schutzmaßnahmen ergriffen. Der Schutz des Pflegepersonals in Krankenhäusern ist in Zeiten wie diesen besonders wichtig, daher möchten wir auch sie nach Kräften unterstützen" so Michael Grafoner, Geschäftsführer Gorenje Österreich. Das Team der Kinderintensivstation des Med Campus 4 am Uniklinikum in Linz mit rund 60 Pflegepersonen und Ärzten kann die Masken derzeit auch sehr gut brauchen. „Diese Spende erleichtert uns das tägliche Arbeiten im Krankenhaus sehr!“.