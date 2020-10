Für den leidenschaftlichen Gamer

Leidenschaftliche Gamer finden bei Panasonic nicht nur reaktionsschnelle Fernseher mit Game Mode, sondern jetzt auch einen Gaming Lautsprecher für immersiven Sound. Der Panasonic Sound Slayer HTB01 lässt PC- und Konsolenspieler ab sofort tief in ihre Spielewelten eintauchen. Für ein intensives Gameplay-Gefühl bringt der 80 Watt (RMS) starke Lautsprecher drei spezielle Soundmodi mit, die in Zusammenarbeit mit dem Spieleentwickler Square Enix entwickelt wurden. Dazu unterstützt der Sound Slayer gleich drei aktuelle 3D Soundtechnologien: Dolby Atmos, DTS:X und DTS Virtual:X lassen dynamische 3D Klangkulissen entstehen.

Drei Soundmodi

Gemeinsam mit dem Soundteam von Final Fantasy XIV Online aus dem Hause Square Enix hat Panasonic drei Soundmodi für den Sound Slayer HTB01 entwickelt. Der Role-Playing Game Modus (RPG) versetzt Rollenspieler mit seinem realistischen, kräftigen Sound mitten hinein ins virtuelle Geschehen. Der FPS (First Person Shooter) Modus punktet mit seiner genauen Geräusch-Lokalisierung. Dadurch können Spieler zum Beispiel die leisen Schritte eines Gegners früher orten und agieren. Für Adventure Games empfiehlt sich der Voice Modus. Er verstärkt menschliche Stimmen und gibt Akteuren durch eine verbesserte Verständlichkeit womöglich den entscheidenden Hinweis, um Aufgaben abzuschließen und das nächste Level zu erreichen. Hinzu kommen Soundmodi für Musik und Kino.

Diverse Decoder

Mit seinen Decodern für Dolby Atmos, DTS:X und DTS Virtual:X ist der Panasonic Sound Slayer bereit, aktuelle AAA-Titel in umhüllende 360° Klangkulissen umzusetzen. Dabei kommt der Sound gefühlt nicht nur von allen Seiten, sondern auch von oben. Für ein besonders immersives Spielerlebnis brauchen Gamer also keinen Kopfhörer mehr. Ein enormer Vorteil gerade bei langen Sessions. Seine 80 Watt (RMS) Ausgangsleistung verteilt der Panasonic Sound Slayer auf zwei hochwertige Breitbandlautsprecher sowie einen acht Zentimeter Tieftöner mit Levelanpassung. Die Höhen geben zwei 50 kHz Tweeter wieder, die HiRes Audio-geeignet sind.

Integrierung in die Spielumgebung

Der neue Panasonic Gaming Lautsprecher lässt sich ganz einfach in die eigene Spieleumgebung integrieren. Mit 43 x 5 x 13 Zentimetern (BxHxT) findet der Sound Slayer praktisch vor jedem PC Monitor oder Fernseher problemlos Platz. Für den Anschluss sind neben einem optisch-digitalen Audioeingang ein HDMI-Eingang sowie ein HDMI-Ausgang mit ARC vorhanden. 4K/HDR Pass-Through erlaubt dabei auch die Wiedergabe von hochauflösendem Streaming- und Spiele-Content. Wer auf Kabel möglichst verzichten möchte, verbindet den Lautsprecher mittels Bluetooth mit TV, Smartphone, Tablet & Co. So erfüllt der Panasonic Sound Slayer nach dem Gaming weitere Missionen im Heimkino und als Streaming Lautsprecher.