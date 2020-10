Frisch geschieden: Varta und Remington gehen jetzt getrennte Wege

Damit neigt sich der damals vereinbarte Übergangszeitraum seinem Ende zu – und die endgültige Trennung nimmt konkrete Formen an. Die drei Marken Remington, Russell Hobbs und George Foreman werden künftig unter SPB Austria GmbH firmieren – als Teil der globalen Spectrum-Unternehmensgruppe. Alle Ansprechpartner für die Marken Remington, Russell Hobbs und George Foreman bleiben unverändert Die Änderung bezieht sich also nur auf die administrativen Abläufe.

Zudem wird sich die SPB Austria GmbH (Remington & Co.) auch geografisch neu orientieren und mit 1. November 2020 den Büro-Standort wechseln. Ab 2. November gilt dann folgende Anschrift:

SPB Austria GmbH

Regus Twin Tower

Wienerbergstraße 11/12A

1100 Wien

Handelspartner werden gebeten, die SPB Austria GmbH in ihren Systemen einzurichten oder anzupassen und alle Rechnungen die Marken Remington, Russell Hobbs und George Foreman betreffend ab sofort an die neue Gesellschaft auszustellen sowie ab Anfang November auch an die neue Adressanschrift zu schicken.

Und jetzt wird’s ein bissi kompliziert: Die Gesellschaft Spectrum Brands Austria GmbH bleibt weiterhin mit dem Varta Batterie- und Lichtgeschäft bestehen, ist jedoch nun im Besitz der Varta AG.