Expert Unternehmer-Akademie: „Erfolgsfaktor Mitarbeiter“

Zwei Tage lang beschäftigten sich die Teilnehmer von Expert-Mitgliedsbetrieben aus ganz Österreich intensiv mit Fragen zum Thema Mitarbeiter und Führung. Mitarbeiter finden, diese zu fördern und zu Bestleistungen zu motivieren, sind ganz zentrale Anliegen jedes Unternehmers, denn Unternehmen sind immer nur so erfolgreich wie die handelnden Personen in diesem.

Voraussetzung für eine zeitgemäße Mitarbeiterführung ist aber immer auch ein Verständnis der eigenen Führungspersönlichkeit und deren Auswirkung auf die Mitarbeiter. Daher wurden im Seminar nicht nur Themen der Führung und Förderung sowie moderne Coaching-Methoden behandelt, sondern auch intensiv über moderne Führungsrollen und -methoden diskutiert.

In einer spannenden Mischung aus Theorie und Praxisbeispielen sowie vielen Einzel- und Gruppenübungen konnte gemeinsam mit Trainer Gerald Geretschläger aktuelles Personalmanagementwissen in klare Handlungsschritte für die Unternehmer übersetzt werden, um diese noch besser auf personelle Chancen und Herausforderungen der Zukunft auszurichten.

„Mitarbeiter sind einer der ganz zentralen Erfolgsfaktoren für ein Unternehmen. Sich Zeit zu nehmen, am eigenen Führungsverständnis und Führungsverhalten zu arbeiten und sich auch mit den veränderten Rahmenbedingungen und Anforderungen der jungen Generation auseinanderzusetzen, ist ein ganz wichtiger Aspekt in der Führung eines Unternehmens. Die Anzahl und das Feedback der Teilnehmer zeigt uns ganz klar, wie wichtig diese Themen für unsere Expert-Mitglieder sind“, so Expert-Geschäftsführer Alfred Kapfer.