Engere Zusammenarbeit: Triax Deutschland-Chef leitet jetzt auch Österreich-Tochter

Er folgt damit auf Markus Schneller, Head of Sales and Commercial Management, der das Unternehmen per Ende Jänner verlassen hat. Ziel dieser Entscheidung ist, die beiden Landesorganisationen enger zusammenzuführen, um Synergien zu nutzen und die Marktposition in der DACH-Region weiter auszubauen.

„Ich möchte mich sehr herzlich bei Markus Schneller für die sehr angenehme Zusammenarbeit und seine bedeutenden Leistungen für den Erfolg unseres Unternehmens bedanken“, sagt Fauser. „Durch die neue Führungsstruktur erhält Triax im wichtigen deutschsprachigen Markt eine schlagkräftige Organisation, die für die Herausforderungen in einem wettbewerbsintensiven Markt optimal aufgestellt ist.“

Neben dem Vollsortiment für Satelliten- und Antennentechnik wird Triax weiterhin mit ausgewählten Produkten Kabelnetzbetreiber bedienen und darüber hinaus einen zusätzlichen Fokus auf das Lösungsgeschäft für die Hospitality Industrie legen. Hier erhofft sich Triax eine bedeutende Stellung im Markt einzunehmen.

Stephan Fauser ist seit dem 1. August 2018 Geschäftsführer der deutschen Triax GmbH. Zuvor war der studierte Nachrichtentechniker unter anderem als General Manager für Freemove tätig, einer Allianz der Mobilfunkanbieter Deutsche Telekom, Orange, Telecom Italia und TeliaCompany, die im B2B-Bereich internationale Mobilfunkdienste anbietet, sowie für die Deutsche Telekom und T-Systems.