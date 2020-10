ElectronicPartner Wissensforum: Wissbegierige Händler & ein kurzes Rückblick-Video

Die nackten Zahlen sind durchaus beeindruckend: Über 700 ElectronicPartner-Händler, rund 10.000 Seitenaufrufe und über 5.000 Klicks auf die (Industriepartner-)Videos – und das alles innerhalb einer Woche (das Wissensforum lief offiziell von 9. bis 19. Oktober 2020, Anm.). Für ElectronicPartner-Chef Michael Hofer ein glatter Beweis dafür, dass bei den Mitgliedbetrieben gerade jetzt ein erhöhter Informationsbedarf besteht – und entsprechende Angebote seitens der Kooperation auch gerne genutzt werden.

Was Hofer dabei am meisten freut, ist, dass die Händler die angebotenen Informationen nicht nur einfach „überflogen“, sondern sich mit diesen Inhalten auch intensiv beschäftigt haben. „Wie wir bei unserer Auswertung festgestellt haben, dass die Verweildauer je Seitenaufruf bei knapp zwei Minuten lag. Das zeigt uns, dass unsere Händler sich wirklich die Zeit genommen haben, sich hier bestens zu informieren“, so Hofer. „Daher möchten wir uns nicht nur bei unseren Industriepartnern – für die Teilnahme an unserer virtuellen Messe und für ihr hohes Engagement ­– ganz herzlich bedanken, sondern auch bei unseren Mitgliedern, die das virtuelle Wissensforum zu einem echten Erfolgsformat gemacht haben.“

Apropos Erfolg: Nicht nur überflogen, sondern ebenso intensiv genutzt wurden auch die dazugehörigen Videos. Über 5.000 Mal wurden diese bereits angeklickt und angesehen. Ein Großteil dieser Videos wurde übrigens vom hauseigenen ElectronicPartner-Filmteam aufgezeichnet und umgesetzt. Dasselbe Team zeichnet selbstverständlich auch für das kurze Rückblick-Video verantwortlich: