Einst Angestellter, jetzt selbst Unternehmer: Red Zac Pauli öffnet seine Pforten

„Für mich steht Kundenservice an erster Stelle, deshalb war in der Planung auch schnell klar, dass Red Zac als bekannteste Kooperationsmarke für mich der beste Partner ist“, meint Duhanaj. „Außerdem profitieren damit meine Kunden auch von der breiten Produktpalette – optimale Beratung und Service selbstverständlich inklusive.“

„Es freut mich ganz besonders, Red Zac Pauli in der Red Zac-Familie begrüßen zu können. Pal Duhanaj war selbst über mehrere Jahre hinweg für ein Red Zac-Fachgeschäft tätig – jetzt hat er sich seinen Traum von einem eigenen Geschäft erfüllt“, erklärt Red Zac-Vorstand Peter Osel. „Das zeigt einmal mehr, wie vielfältig die Karrierechancen bei Red Zac sind."

Der Betrieb in der Flugfeldstraße bietet ein umfangreiches Angebot an Haushalts- und Kommunikationsgeräten an. „Selbstverständlich liefern wir die Geräte gerne auch aus, sorgen für die Inbetriebnahme und erklären die Bedienung“, sagt der Eigentümer. „Und wer sein altes Gerät los werden möchte, muss sich keine weiteren Gedanken machen – das wird selbstverständlich mitgenommen und fachgerecht entsorgt. Die Zufriedenheit meiner Kunden liegt mir sehr am Herzen.“