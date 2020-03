Ein wertvolles X für Metz: Fachhandelsmarke des Jahres 2020

Die Auszeichnung basiert auf einer deutschlandweiten Befragung des Fachhandels und honoriert Marken, die in besonderem Maße verantwortungsvolle und partnerschaftliche Beziehungen zum Handel pflegen.

Seit jeher zeichnet sich der deutsche TV-Hersteller mit Sitz in Zirndorf durch ein klar strukturiertes und fachhandelsorientiertes Vertriebssystem aus. Auch 2020 macht sich das Traditionsunternehmen in der partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit dem Handel verdient und erhält für seine Marke Metz Classic das Siegel „Fachhandelsmarke des Jahres“. Die Auszeichnung fußt dabei nicht wie sonst auf dem Urteil einer Expertenjury, sondern auf einer deutschlandweiten Befragung. Gemeinsam mit seinen Partnermedien ruft der Plus X Award die Fachhändler der CE-Branche auf, für ihre favorisierten Hersteller und Marken abzustimmen.

Die Bedeutung des qualifizierten Fachhandels ist auch 2020 ungebrochen: „Es ist eine unserer wichtigsten Aufgaben, den Handel in seinem Tagesgeschäft zu stärken. Der Kunde soll sich kompetent und umfassend beraten und betreut fühlen – vor, während und nach dem Kauf“, so Ullrich Sinner, seit Februar dieses Jahres für den Vertrieb DACH bei Metz verantwortlich. Mit umfangreichen POS-Materialien zur Produktpräsentation, Schulungen, Kampagnen sowie digitalen Angeboten unterstützt Metz seine Händler im gesamten Verkaufsprozess.

„Nicht zuletzt kennzeichnet auch der persönliche Kontakt die enge partnerschaftliche Zusammenarbeit, die wir zum Handel pflegen. Und als eines von wenigen Unternehmen, das nach wie vor mit einem flächendeckenden Außendienst am Markt agiert, ist dies bei uns kein leeres Versprechen! Das gesamte Metz Team ist stolz auf die Auszeichnung zur ‚Fachhandelsmarke des Jahres‘, zeugt sie doch vom Vertrauen unserer Partner in unser Unternehmen und unsere Marke“, so Sinner weiter. „Konsequente Fachhandelstreue und ein anhaltendes Bekenntnis zu ‚Made in Germany‘ ist tief in unserer DNA verankert. Und unsere Mitarbeiter leben diese Philosophie – über alle Abteilungen hinweg.“