Ein wertvolles X für KitchenAid: Auszeichnung mit dem Plus X Award

Mit der Sonderauszeichnung „Fachhandelsmarke des Jahres“ würdigt der Plus X Award Marken, die sich in besonderem Maße in der Zusammenarbeit mit dem Handel verdient machen. Dieser Preis basiert nicht auf dem Urteil der Expertenjury, sondern auf einer deutschlandweiten Umfrage des Deutschen Instituts für Produkt- und Marktbewertung: Insgesamt durften 532 deutsche Fachhändler sowie 506 Fachhandwerker abstimmten und wählten KitchenAid als Favoriten in der Kategorie „Küchenmaschinen“ aus.

„Diese Auszeichnung betrachten wir als eine große Ehre an. Die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit dem Handel ist ein wichtiger Teil unserer strategischen Ausrichtung und wir sind stolz auf das Vertrauen, das in uns gesetzt wird.“, erklärt Nicole Thiery, Market Leader Germany & Austria KitchenAid SDA.