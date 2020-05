Ein Paket voller Innovationen: Die Neuheiten von Kaiser

Als Innovationsführer bei Elektroinstallationssystemen, hat Kaiser sein Hauptaugenmerk – einmal mehr – auf die einfache Installation der Produkte gelegt. So erhält das vor zwei Jahren am Markt eingeführte Hohlwanddosen-Programm O-range weiteren Zuwachs. Ab sofort sind auch Zwei-, Drei- und Vierfach-Dosen für die luftdichte Installation erhältlich.

Ebenfalls neu ist die Geräte-Anschlussdose O-range ECON Data. Nicht, wie der Name vermuten ließe, in Orange gehalten, sondern in tiefem „Data Lila“. Die Hohlwanddose ist für Kommunikationseinsätze optimiert und hat neben den Standardeinführungen zusätzlich für alle gängigen Daten- und Netzwerkleitungen weitere Einführungsmöglichkeiten.

Für Hohlwände mit geringer Wandstärke hat der deutsche Insta-Profi außerdem eine neue, spezielle Gerätedose entwickelt. Mit einer Einbautiefe von nur 35 mm sowie Laschenschrauben mit Nullspanntechnik, ist diese perfekt für Wände mit geringem Hohlraum oder dünner Beplankung geeignet. Damit empfiehlt sie sich besonders für Industrie-, Container- oder – in Österreich allerdings eher wenig geläufig – Schiffbau.

Jetzt wird Beton angerührt

Mit dem ebenfalls neu vorgestellten Betonbau-Programm B1 hat Kaiser erneut innovative Lösungen für die Elektroinstallation im Ortbeton geschaffen. Das Programm umfasst Gerätedosen, Geräte-Verbindungsdosen, Electronic-Dosen, Doppel-Geräte- und Decken-Verbindungsdosen, Gegenlager mit Stützelementen sowie Prefix-Systemflügel, für die leichte Befestigung an der Bewehrung. Die Produkte dieses Programms setzen neue Maßstäbe für die Einlegearbeiten in der Bewehrung und die Elektroinstallation nach dem Ausschalen.

Für die Leuchteninstallation in gedämmten Hohldecken ist ein universeller Abstandhalter entwickelt worden, der den nötigen Abstand zum umgebenden Material sicherstellt. Durch den flexiblen Durchmesser und sieben verschiedene anpassbare Größen wird eine Vielzahl marktüblicher Leuchten und Einbauöffnungen damit abgedeckt.

Das neue Installationsset IP68BOX Outdoor bietet wiederum einen Kabelabzweigkasten zur Anwendung im Erdreich oder unter Wasser. AGRO ergänzt das Sortiment der Kabelverschraubungen mit der Progress multiLAYER, mit mehrfach geteiltem Dichteinsatz für Kabel mit unterschiedlichsten Durchmessern, und der Progress EMV Ex easyCONNECT, für erhöhte Sicherheit Ex e II in explosionsgefährdeter Umgebung.