Fleischfondue, Käsefondue, Schokofondue – ob an Heiligabend oder Silvester, es ist der beliebte Klassiker in geselliger Runde. Für Abwechslung beim Fondue sorgt dabei nicht nur die große Auswahl an Zutaten, sondern auch viele leckere Dips und Saucen. Besonderer Clou des #42566 Fondue Sets von Gastroback ist der praktische Holz-Drehteller mit seinen acht Edelstahl-Saucenbehältern mit 60 Mililiter Fassungsvermögen. So können die Gäste eigene Ideen mit einer Vielzahl von zusätzlichen Dips und Saucen genießen, diese sind für jeden von allen Seiten aus gut zugänglich. Der Fonduetopf fasst 1,8 Liter und ist wie die Saucenbehälter ebenfalls spülmaschinengeeignet. Das Gerät mit 800 Watt lässt sich stufenlos regeln von 40 bis 190 Grad.