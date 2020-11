Das nächste wirtschaftliche Corona-Opfer: Wiener Elektrotechniker musste Insolvenz anmelden

Dabei wurde die Dietrich Elektro- und Energietechnik GmbH erst im Vorjahr vom KNX-, und Smart Home-Profi Mario Pascal Necker übernommen, technologisch auf Vordermann gebracht und im Frühjahr feierlich (wieder)eröffnet. So gesehen kam Corona für das junge Unternehmen zur absoluten Unzeit, wie auch der Alpenländische Kreditorenverband berichtet. „Das Abgleiten in die nunmehrige Insolvenz wird laut den vorgelegten Unterlagen auf die Covid-19-Pandemie und den daraus resultierenden Problemen zurückgeführt“, schreibt der AKV. Demnach stehen aktuell Verbindlichkeiten in Höhe von rund 1,1 Mio. Euro zu Buche, wobei die genauen Vermögensverhältnisse noch im Zuge des Verfahrens überprüft werden müssen.

Noch ist zudem unklar, wie es mit dem Unternehmen in der Steigenteschgasse (1220) weitergehen soll. „Eine Unternehmensfortführung und Entschuldung wird derzeit laut den vorgelegten Unterlagen nicht angestrebt“, so der AKV abschließend.