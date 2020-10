Cremesso hat den Testsieger

Nun ist es offiziell: Die Cremesso Viva Elegante ist nicht nur ein optisches Highlight in jeder Küche, sie besticht auch durch ihre technischen Vorzüge. Mit nur 15 Sekunden Aufwärmzeit erhält die Cremesso Viva Elegante ein ++ (Sehr gut) von Konsument (Ausgabe 10/2020). Auch der flüsterleise Betrieb wird mit ++ (Sehr gut) bewertet. Sowohl bei der technischen Prüfung als auch bei der Handhabung kann die Viva Elegante mit einem "Gut" überzeugen. Die Zubereitungszeit und das Brühen von Espresso oder Lungo erzielt ebenfalls die Bewertung + (Gut). Mit einem + (Gut) werden auch Handhabung, Stromverbrauch und Schadstoffe bewertet.

Noch ein Testsieger

Stolz ist Cremesso auch auf die bauartgleiche Cremesso Viva B6, denn sie darf sich ebenso als Testsieger bezeichnen. Beide Maschinen brühen extra leise, schnell und garantieren dank der Aroma-Vorbrühpause auch einen erstklassigen Kaffeegenuss. Durch den Vorbrüheffekt können sich die Aromen beim Espresso und Ristretto noch besser entfalten. Und mit der sortenindividuellen Pumpensteuerung erreicht auch der Lungo ein Aromaprofil von ganz besonders guter Qualität.

In punkto Bedienungsfreundlichkeit überzeugt die Viva Elegante und die Viva B6 mit der einfachen Programmierung der individuell gewünschten Bezugsmenge pro Taste sowie einer „extra Reinigungstaste“, die den Spülprozess per Knopfdruck ermöglicht. Darüber hinaus sorgen zwei separate Teetasten für optimales Aufbrühen der Cremesso Tees: Schwarztee wird bei 89°C aufgebrüht, Früchtetee bei 85°C. Die Cremesso Viva Elegante und Viva B6 verfügt wie alle aktuellen Cremesso Maschinen über das Energy Save Concept. Damit schaltet die Maschine nach einer Minute in eine Stand-by-Funktion, bei der der Energieverbrauch auf nur 0,3 Watt fällt.

Cremesso Viva B6 Sonderpack

In limitierter Auflage ist ab sofort auch das Viva B6 Sonderpack erhältlich. Die Testsieger Kapselmaschine Viva B6 + gratis dazu 96 Stück Cremesso Kaffeekapseln (48 Stück Espresso Classico und 48 Stück Lungo Crema) sowie einen Cremesso Thermobecher.