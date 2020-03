Corona-Hilfspaket: Anträge sollen ab nächster Woche möglich sein

Diese Hilfe soll auch rasch und unbürokratisch abgerufen werden können, betonte Blümel. Noch nicht fix ist, welche Ministerien wie viel vom Geld zugewiesen bekommen. Generell rät Blümel dazu, sich an die bestehenden Strukturen zu halten – etwa an das Austria Wirtschaftsservice (AWS). Aber natürlich könne man sich auch direkt an das Finanzministerium wenden.

Zusätzlich zum Hilfspaket gibt es zwei Mrd. Euro Kreditgarantien über die Kontrollbank. Für das Kurzarbeitsmodell stehen vorerst 400 Mio. Euro zur Verfügung, aber „es ist so viel Geld da, wie gebraucht wird“. Der Finanzminister wies außerdem darauf hin, dass es sich diesmal nicht um eine Finanzkrise, sondern um eine Nachfragekrise handle. Es sei nicht mit einem Ansturm auf Banken zu rechnen, „man kann das Geld ja ohnehin nicht ausgeben, wenn die Geschäfte zu sind“.

Mit den Banken sei zudem abgesprochen, dass sie unbürokratisch zusätzliche Kredite zur Verfügung stellen und Kreditraten bei Bedarf stunden. „Es ist wichtig, dass alle verschiedenen Sektoren einen Beitrag leisten und jetzt zusammenstehen, damit wir gemeinsam durch die Krise kommen“, so Blümel.