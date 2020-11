Bundesgremium: Click&Collect nicht erlaubt, keine Elektrogeräte in den Supermärkten?

Den Informationen des Bundesgremiums zufolge sollen nämlich auch jene Betriebe, die nach der aktuellen Verordnung geöffnet bleiben, nur ihr typisches Warensortiment anbieten dürfen. Beispielsweise wird in der rechtlichen Begründung angeführt, dass Elektrogeräte nicht in das typische Warensortiment des Lebensmittelhandels fallen. Das Elektroangebot stand bereits im Frühjahr inmitten heftiger Diskussionen, wobei sich die Lebensmittelhändler damals beharrlich weigerten, das betreffende Sortiment abzugrenzen – man warnte sogar davor, dass die Kunden dadurch „in Panik“ verfallen würden. Erst als das Ende des Lockdowns abzusehen (und das Ostergeschäft gelaufen) war, erklärte man sich „freiwillig“ dazu bereit, auf das Elektroangebot zu verzichten. Man darf also gespannt sein…

In jedem Fall verboten sein wird die – beispielsweise vom Handelsverband geforderte – Click&Collect-Möglichkeit. Hier liege die Problematik allerdings hauptsächlich auf Seiten der Kunden, da diese aufgrund der ab morgen geltenden Ausgangsbeschränkungen ihren persönlichen Wohnbereich nur für die ausdrücklich normierten Ausnahmen verlassen dürfen. Die Abholung von Waren ist zudem Teil des Verkaufsvorgangs, wozu der Kundenbereich von Handelsbetrieben nicht betreten werden darf. Dabei wird der Begriff „Kundenbereich“ hier sehr weit ausgelegt. Auch der Parkplatz oder der Gehsteig vor dem Geschäft fällt darunter.

Problemlos möglich sind natürlich Beratungs- und Verkaufsgespräche mit Hilfe elektronischer Kommunikationsmittel. Und die so verkaufte Ware darf danach auch zum Kunden geliefert bzw. dort auch montiert werden – natürlich unter Einhaltung der allgemeinen Hygiene- und Sicherheitsvorkehrungen. Auch Reparaturen dürfen weiterhin durchgeführt werden. Interessantes Detail am Rande: Die Kunden dürfen zu diesem Zweck sogar das Geschäftslokal betreten, insbesondere wenn es sich um dringende Reparaturen handelt, heißt es vom Bundesgremium.