Blumberger: Neues Geschäftsmodell und Konzentration auf drei Marken

Selbige brodelte diese Woche jedenfalls heftig. Grund dafür war, dass ein Insolvenzantrag (Eigenantrag) von Christian Blumbergers Firma Tronik Handels GmbH (CB Handels GmbH) bei den Kreditschützern aufgepoppt ist. Blumbergers Unternehmen, so wurde es dem Elektrojournal von mehreren Seiten zugetragen, würde kurz vor am Aus stehen, zumal laut Insolvenzantrag auch keine Fortführung angedacht sei. Zudem wurde seitens des Handels auch schon die Frage aufgeworfen, wer die Blumberger-Marken künftig übernehmen soll.

Handelsagentur statt Distributor

Zumindest diese Frage ist schnell geklärt: die Marken Hisense, Loewe und Samsung Hotel-TV werden auch weiterhin von Christian Blumberger bzw. seinem Team betreut. Seit Anfang Juni allerdings als Handelsagentur und nicht mehr als Distributor. „Vereinfacht gesagt: Wir haben unser Geschäftsmodell geändert und werden künftig nur noch als Vermittler auftreten“, stellt Blumberger gegenüber Elektrojournal klar. Lager wird man allerdings keines mehr betreiben. „Loewe wird seine Handelspartner künftig direkt beliefern, das war aber auch früher schon so. Die Produkte von Hisense gehen in die Lager der Koop-Zentralen bzw. zum Großhändler Sonepar. Über diese wird dann auch fakturiert. Was allerdings bleibt ist, dass wir die Händler betreuen und Aufträge akquirieren – unser Außendienstteam ist und bleibt deswegen auch unverändert“, so Blumberger. „Ein eigenes Lager ist in Zeiten wie diesen eigentlich nicht mehr notwendig und führt eher zu Verzögerungen. Indem wir nun die Prozesse verkürzt haben, sorgen wir für eine schnelle Verfügbarkeit“, erklärt Blumberger. Nicht mehr Verfügbar sind jedoch Produkte von Sharp, die Kaffeemaschinenmarke Illy und simpliTV – von diesen Marken hat sich Blumberger bzw. die „Brand Trading & Marketing GmbH“ getrennt.

„Alle haben ihr Geld bekommen“

Den Insolvenzantrag habe man „aus Sicherheitsgründen“ gestellt. In diesem Sinne bezeichnet Blumberger die kolportierten 1,5 Mio. Euro Passiva auch als „kompletten Blödsinn“. „Wir haben natürlich alle offenen Rechnungen bezahlt. Niemand musste wegen uns Einbußen hinnehmen.“