Angeschmort: Zwei Produkte der WMF Group ausgezeichnet

Die hat erstmals die „Geräte des Jahres 2021“ gekürt und die 27 von der Redaktion ausgewählten Sieger in ihrer aktuellen Ausgabe (01/2021) vorgestellt. Dazu zählen auch zwei Produkte der WMF Group: der WMF Lono Tischgrill mit Glasdeckel und der Silit Schmortopf Energy Red. Passend zur Weihnachtsausgabe von „Küche & Haushalt“ hat die Redaktion ihre 27 „Geräte des Jahres 2021“ der Hausgeräte-Branche präsentiert, darunter auch der WMF Lono Tischgrill mit Glasdeckel und der Silit Schmortopf Energy Red. Diese Liste der besten Produkte des Jahres ist nicht nur eine Kaufempfehlung der Redaktion für die Weihnachtszeit, sie beruht zudem auf vorangegangenen Testergebnissen des Magazins.

Gute Bewertungen durchwegs

Auch die beiden Gewinner der WMF Group hatten in ihren jeweiligen Produkttests sehr gute Bewertungen erhalten: Der WMF Lono Tischgrill mit Glasdeckel wurde in Ausgabe 04/2020 mit der Gesamtnote 1,0 in der Kategorie „Spitzenklasse“ und einem „sehr guten“ Preis/Leistungs-Verhältnis ausgezeichnet, der Silit Schmortopf erhielt in Ausgabe 02/2020 die Gesamtnote 1,1 in der Kategorie „Spitzenklasse“ und ebenfalls die Bewertung „sehr gutes“ Preis/Leistungs-Verhältnis.