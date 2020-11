AMAXX your industry!

Die Steckdosen-Kombinationen vereinen Energie- und Datenübertragung in einer Produktfamilie, ihre Zuverlässigkeit bewährt sich Jahr um Jahr in anspruchsvollen Projekten. In Österreich sind die AMAXX®-Produkte beim Wiener Traditionsunternehmen Siblik erhältlich.

Die unzähligen Varianten der AMAXX®-Familie reichen von an der Wand und auf Putz kombinierbaren Kombinationen bis hin zu abhängbaren und mobilen Versionen. Sechs Gehäusegrößen und vielfältige Bestückungsmöglichkeiten sorgen für größtmögliche Flexibilität und Wandlungsfähigkeit, dazu sind die Produkte mit CEE-Steckdosen (16 A, 3-polig bis 63 A, 5-polig), SCHUKO®-Steckdosen und Cepex-Datenanschlussdosen lieferbar. Auch abschaltbar-verriegelte DUO-Steckdosen bis 63 A können mitgeliefert werden. FI-Schalter, LS-Schalter und Neozed-Einsätze sorgen für die integrierte Absicherung, außerdem kann man zwischen den Schutzarten IP 44 (spritzwassergeschützt) und IP 67 (wasserdicht) wählen. Sonderanfertigungen sind natürlich auch möglich.

Die AMAXX®​-Familie kann aber noch mehr: Die Produkte können selbst unter rauen Bedingungen als Datenverteiler eingesetzt werden; Netzwerkkomponenten wie Router oder W-Lan-Accesspoints sind dank der robusten Gehäuse bestens geschützt. Dafür sorgt der hochwertige, widerstandsfähige Kunststoff der Gehäuse, der auch mit hoher Bruchsicherheit überzeugt sowie mit glatten, leicht zu reinigenden Oberflächen. Außerdem zeichnen sich die Produkte durch optimale elektrische Isolation, Verschleißfestigkeit, Formstabilität und Abriebfestigkeit aus. Chemikalien können den stabilen Gehäusen übrigens auch nichts anhaben: Egal, ob Kraftstoffe, Öle, Fette, verdünnte Säuren und Basen, Reiniger, wässrige Salzlösungen – nichts davon hat eine Chance gegen die Gehäuse aus AMELAN. Alle AMAXX®-Produkte durchlaufen besonders strenge und umfangreiche Kontrollen; jedes Stück wird nach ÖVE/ÖNORM EN 61439 zertifiziert.