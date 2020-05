Abschied für immer: Elektro Prinz schließt seine Pforten

Er habe sich diesen Schritt lange und gut überlegt, schreibt Prinz dem Elektrojournal in einer kurzen Stellungnahme. „Nach dem traurigen Ereignis im letzten Jahr und nach langer Zeit der Überlegung habe ich mich dann dazu entschlossen den Betrieb meiner Eltern Elektro Prinz zu schließen.“ Diese Schließung ist übrigens schon per 30. April erfolgt. Michael Prinz selbst will nun neue berufliche Wege einschlagen.

Elektro Prinz wurde 1983 von Josef Prinz gegründet, der zuvor in führender Position bei der Firma Tyrolit beschäftigt war. 1991 übernahm Gerald Prinz den väterlichen Betrieb und führte ihn bis zu seinem Tode im Jahr 2019.