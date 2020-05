A9s: Mit diesem Modell saugt sich ZACO den German Innovation Award 2020

Damit würdigt der Rat der Formgebung nicht nur die konsequent nutzerorientierte Konzeption des smarten Helfers, sondern auch den Mehrwert, den er gegenüber bisheriger Lösungen am Markt bietet. „Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung. Dieser Preis ist eine tolle Bestätigung für die konsequente Entwicklungsarbeit mit unserem chinesischen Kooperationspartner. Zwar kann auch der A9s niemandem das Putzen komplett abnehmen, aber mit diesem Modell haben wir einen Meilenstein gesetzt und und die nächsten Modelle sind bereits in Planung“, betont Rainer Pfuhler, Leitung Marketing und Kommunikation von ZACO by Robovox Distributions GmbH.

Mit seiner weltweit einzigartigen aktiven Wischfunktion entfernt der kleine, ultraflache Helfer auch hartnäckige Flecken. Durch einen Wechsel des Tanks schaltet das Gerät automatisch vom Saug- in den Wischmodus. Eine vibrierende Bodenplatte sorgt dafür, dass sich selbst ungeliebte Schlieren und festsitzender Schmutz lösen. Ausgestattet mit einer 360-Grad-Kameranavigation und einer Mapping-Funktion berechnet der Roboter eine präzise 3D-Karte der Wohnung, in der selbst versteckt liegende Bereiche erkannt und gründlich gereinigt werden. Dabei lässt sich das Gerät ganz intuitiv über eine App, per Sprachsteuerung oder via Fernbedienung steuern. Als 2in1-Kombigerät beseitigt der A9s von ZACO mehr als lästige Krümel, Flusen und Staubpartikel. Dank dreistufig regulierbarer Wasserzufuhr und integrierter i-Dropping-Technologie wird der Boden geschont – egal ob Parket, Fließen oder Laminat.